21 січня у Миколаївській області внаслідок підриву авто на міні постраждали люди, серед них — немовля.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram.

“Жахлива трагедія”, написала Замазєєва, зазначивши, що у Вітовському районі, біля села Любомирівка автівка підірвалася на міні.

За її словами, чотири людини отримали поранення, серед постраждалих — немовля віком 3 тижні.

Вона попросила місцевих бути обережними, оскільки мінна небезпека в регіоні триває.

Нагадаємо, що наприкінці грудня у Харківській області автомобіль підірвався на вибухівці, внаслідок чого чоловік загинув на місці, а жінка отримала травми.

Також у селі Гракове Чугуївського району Харківської області на міні підірвався 32-річний працівник ДСНС.