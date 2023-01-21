Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram.
“Жахлива трагедія”, написала Замазєєва, зазначивши, що у Вітовському районі, біля села Любомирівка автівка підірвалася на міні.
За її словами, чотири людини отримали поранення, серед постраждалих — немовля віком 3 тижні.
Вона попросила місцевих бути обережними, оскільки мінна небезпека в регіоні триває.
Нагадаємо, що наприкінці грудня у Харківській області автомобіль підірвався на вибухівці, внаслідок чого чоловік загинув на місці, а жінка отримала травми.
Також у селі Гракове Чугуївського району Харківської області на міні підірвався 32-річний працівник ДСНС.
- Внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування.
- Уряд Хорватії планує надати Україні майже 3 мільйони євро. Кошти залучать для придбання машин для розмінування.
- Кількість людей, які займаються розмінуванням територій України зростає, відтак вже найближчим часом Україна залучить ще 500 піротехніків.