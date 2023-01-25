АТ "Миколаївобленерго" отримало понад 80 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для відновлення електропостачання в області.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, Міністерство енергетики України передало АТ “Миколаївобленерго” понад 80 тонн енергетичного обладнання, яке було надане міжнародними партнерами для проведення ремонтних робіт та відновлення електропостачання у Миколаївській області. До кінця тижня область отримає ще понад 70 тонн устаткування.

Серед країн-донорів, які передали гуманітарну допомогу миколаївським енергетикам, – Литва, Німеччина, Швеція, Франція та Азербайджан.

Вантаж містить у собі різні види обладнання, серед якого, зокрема, силові трансформатори, електростанції резервного живлення, опори, електричний кабель.

Міністр енергетики Германа Галущенка зазначив, що Миколаївщина – це прифронтовий регіон, енергетичні об’єкти якого зазнають регулярних російських обстрілів як з артилерії та дронів, так і ворожих ракет. Відтак, енергетики проводять ремонтні роботи в області в режимі 24/7.

“Ми дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам за це обладнання, яке допоможе відновити електропостачання тисячам жителів області”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.