Протягом 14 та 15 грудня російські військові завдавали ударів по території Очакова, а також атакували Чорноморку. За попередніми даними постраждалих немає.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

Зазначається, що вчора, 14 грудня, об 11:09, 14:10 та 15:00 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та береговій зоні Очаківської громади: “Постраждалих немає”, — додали в ОВА.

“Також громада зазнала масованих артилерійських ударів 15 грудня, о 06:00 та 07:05. Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Наслідки уточнюються”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, вранці, 15 грудня, з 06:00 під ворожим обстрілом була Чорноморська громада. Там окупанти пошкодили об’єкт інфраструктури. Постраждалих серед цивільного населення також немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.