Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.
Зазначається, що вчора, 14 грудня, об 11:09, 14:10 та 15:00 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та береговій зоні Очаківської громади: “Постраждалих немає”, — додали в ОВА.
“Також громада зазнала масованих артилерійських ударів 15 грудня, о 06:00 та 07:05. Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Наслідки уточнюються”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, вранці, 15 грудня, з 06:00 під ворожим обстрілом була Чорноморська громада. Там окупанти пошкодили об’єкт інфраструктури. Постраждалих серед цивільного населення також немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.
- Росіяни продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Окупанти завдали ударів по позиціях ЗСУ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.
- Протягом 14 грудня стало відомо, що військові РФ вбили двох мирних жителів Донецької області: у Бахмуті та Роздолівці.
- Протягом ночі 15 грудня російські загарбники обстріляли три громади Нікопольського району, що на Дніпропетровщині.