Зараз в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Без газопостачання всього перебувають 6 355 споживачів. На цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 93 населених пунктах (у чотирьох – частково) Баштанського та Миколаївського районів.