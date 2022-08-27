Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації у Facebook.
Серед 10 тисяч цивільних об’єктів:
- об’єкти житлового фонду – 6 466,
- медичні заклади – 67,
- навчальні заклади – 331,
- заклади культури – 149,
- об’єкти промислових підприємств – 117,
- об’єкти життєзабезпечення: газо – 837, електро – 591, водо – 28, теплопостачання – 94,
- інші не військові об’єкти – 1 320.
Зараз в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Без газопостачання всього перебувають 6 355 споживачів. На цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 93 населених пунктах (у чотирьох – частково) Баштанського та Миколаївського районів.
Зазначається, що проводиться добровільна евакуація. Станом на 27 серпня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 469 внутрішньо переміщених осіб. Загалом із Миколаївської області евакуйовано 25 697 осіб. За напрямками: Миколаїв-Паланка – 8 065 осіб, Миколаїв-Одеса – 8 750 осіб, Миколаїв-інші населені пункти – 3 237 осіб. З Вознесенського району евакуйовано 1 240 людей, з Баштанського – 4 053 людини, з Миколаївського – 352 людини.
- Миколаїв вночі зазнав обстрілу з боку російських окупантів. Внаслідок атаки влучили в кафе, де сталася пожежа, та на територію підприємства.
- Вдень 20 серпня російські окупанти обстріляли місто Вознесенськ у Миколаївській області. Внаслідок обстрілу поранено 9 осіб, з них 4 дітей, їх стан – важкий.
- Вночі, 20 серпня, російські армійці масовано обстріляли Миколаїв ракетами С-300, за попередньою інформацією постраждалих серед людей немає.