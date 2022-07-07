Вранці, 7 липня, о 5:19 російські військові обстріляли місто Очаків Миколаївської області. Також в адміністрації інформують ще про низку ворожих атак. Зокрема в Куцурубській та Березнегуватській громадах.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

У заяві додали, що були обстріли й Острівського старостинського округу Куцурубської громади. Унаслідок чого росіяни зруйнували фермерське господарство. Варто зауважити, що потерпілих немає.

Тривають обстріли сіл по лінії розмежування в Березнегуватській громаді. Наразі інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Учора, 6 липня були обстріли в Первомайській громаді, внаслідок яких сталося займання сухостою та зернових полів, пошкоджено житлові будинки.