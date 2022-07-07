Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.
У заяві додали, що були обстріли й Острівського старостинського округу Куцурубської громади. Унаслідок чого росіяни зруйнували фермерське господарство. Варто зауважити, що потерпілих немає.
Тривають обстріли сіл по лінії розмежування в Березнегуватській громаді. Наразі інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Учора, 6 липня були обстріли в Первомайській громаді, внаслідок яких сталося займання сухостою та зернових полів, пошкоджено житлові будинки.
- Російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу постраждало село Мар’янське в Криворізькому районі.
- За словами речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, на світанку 7 липня російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний.
- Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область. Протягом середи, 6 липня, унаслідок російських обстрілів загинуло 7 осіб, ще 2 – поранені.