Вчора, 3 січня, окупанти завдали ударів по території Куцурубської громади Миколаївської області. Там зафіксували руйнування житлових будинків.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

Зазначається, що орієнтовно о 15:00 ворог обстріляв один з населених пунктів Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

У місті Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ зауважили, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.