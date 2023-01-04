Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.
Зазначається, що орієнтовно о 15:00 ворог обстріляв один з населених пунктів Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.
У місті Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ зауважили, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.
- У ніч на 4 січня російські військові завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Там зафіксовані руйнування.
- Російські війська завдали удару по околицях Запоріжжя. Там ворог влучив в об’єкти інфраструктури.