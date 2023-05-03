У ніч на 3 травня російські війська влучили дроном-камікадзе у приватний будинок на території Миколаївської області. На місці виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

Зазначається, що о 03:50 внаслідок влучання БпЛА типу “Shahed-131/136” виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади.

Пожежу оперативно ліквідував підрозділ ГУ ДСНС України у Миколаївській області: “Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.

Водночас другий дрон-камікадзе, спрямований по Миколаївщині, знищено Силами оборони.

Також вчора, 2 травня, о 17:10 та 23:10 росіяни завдавали мінометних та артилерійських ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Люди не постраждали.

У місті Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

ДОВІДКА. У ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БПЛА, з яких 21 вдалось знищити.