Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.
Зазначається, що о 03:50 внаслідок влучання БпЛА типу “Shahed-131/136” виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади.
Пожежу оперативно ліквідував підрозділ ГУ ДСНС України у Миколаївській області: “Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.
Водночас другий дрон-камікадзе, спрямований по Миколаївщині, знищено Силами оборони.
Також вчора, 2 травня, о 17:10 та 23:10 росіяни завдавали мінометних та артилерійських ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Люди не постраждали.
У місті Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
ДОВІДКА. У ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БПЛА, з яких 21 вдалось знищити.
- У ніч на 3 травня російські окупанти втретє за шість днів атакували Київ безпілотниками. За даними КМВА, всі ворожі БПЛА були збиті.
- Протягом 2 травня 2023 року на території Донецької області внаслідок російських обстрілів поранення дістали троє осіб.
- Внаслідок ворожого нічного обстрілу 3 травня у Дніпрі зафіксоване влучання в адміністративну будівлю. Попередньо, постраждалих немає.