Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.
Зазначається, що атака сталася о 10:05. Як запевнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, постраждалих немає.
Водночас у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.
Нагадаємо, що Очаківська громада майже щоденно страждає від обстрілів з боку ворога. Так, 26 грудня, ворог також завдавав артилерійських ударів по акваторії Чорного моря.
- У ніч на 28 грудня Нікопольський район Дніпропетровської області знову потерпав від ворожих ударів. Росіяни 8 разів обстріляли його з “Градів” та важкої артилерії.
- Протягом 27 грудня російські військові поранили 3 цивільних в Донецькій області. Люди постраждали у Бахмуті.