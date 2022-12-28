Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

Зазначається, що атака сталася о 10:05. Як запевнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, постраждалих немає.

Водночас у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.

Нагадаємо, що Очаківська громада майже щоденно страждає від обстрілів з боку ворога. Так, 26 грудня, ворог також завдавав артилерійських ударів по акваторії Чорного моря.