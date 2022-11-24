Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що мешканки Снігурівки добровільно перейшла на бік росіян.
На “посаді” жінки змушували місцевих надавати так званій “адміністрації” свої дані для нібито “соцвиплат” у російських рублях.
Однак, ці дані використовували для підготовки проведення так званого “референдуму”.
Також колаборантки сприяли поширенню російського режиму та агітували людей підтримувати військових РФ.
Наразі фігуранткам оголосили підозру за колабораційну діяльність.
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