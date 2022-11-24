У Миколаївській області працівники Служби безпеки України затримали двох жінок, які обіймали посаду так званих "головних фінансисток" окупаційної адміністрації одного зі звільнених районів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що мешканки Снігурівки добровільно перейшла на бік росіян.

На “посаді” жінки змушували місцевих надавати так званій “адміністрації” свої дані для нібито “соцвиплат” у російських рублях.

Однак, ці дані використовували для підготовки проведення так званого “референдуму”.

Також колаборантки сприяли поширенню російського режиму та агітували людей підтримувати військових РФ.

Наразі фігуранткам оголосили підозру за колабораційну діяльність.