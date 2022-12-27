Миколаївщина: вчора ворог завдав удару по акваторії Очаківської громади

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

Зазначається, що атака сталася о 10:05. Як запевнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, постраждалих немає.

Водночас у самому Миколаїв, а також Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.

Нагадаємо, що Очаківська громада майже щоденно страждає від обстрілів з боку ворога. Так, 4 грудня, о 10:05 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Чорного моря. О 12:57 та 23:55 артобстріли були по території громади.