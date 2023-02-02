У ніч на 2 лютого війська РФ обстріляли Очаківську і населений пункт Куцурубської громади Миколаївській області.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

“Миколаївський район: вчора, 1 лютого, о 13:15 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні, 2 лютого, о 01:10 ворог здійснив артилерійський обстріл по Очаківській громаді. Зазначається, що постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.