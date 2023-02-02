Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
“Миколаївський район: вчора, 1 лютого, о 13:15 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, сьогодні, 2 лютого, о 01:10 ворог здійснив артилерійський обстріл по Очаківській громаді. Зазначається, що постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.
- Вранці 2 лютого війська РФ відкрили вогонь по Харківській області. Як наслідок — поранення отримали двоє осіб.
- У ніч на 2 лютого російські військові завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. Минулося без постраждалих.