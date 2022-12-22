Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.
Зазначається, що 21 грудня, о 9:30, 12:22, 13:22 ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади: “Внаслідок чого зазнали поранень три людини, з яких 10-річний хлопчик. Пошкоджено 16 житлових будинків”, — йдеться в повідомленні.
Також вчора, 21 грудня, о 13:30 ворог завдавав ударів з РСЗВ по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає.
Крім того, в ніч на 22 грудня, о 00:57 внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. За даними ОВА постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.
- У ніч на 22 грудня військові РФ здійснили 8 обстрілів по Дніпропетровській області з “Ураганів”, “Градів” та важкої артилерії. Внаслідок цього постраждала 8-річна дитина.
- Протягом 21 грудня військові РФ вбили двох мирних мешканців у Торецьку та одного у Бахмуті.
- Протягом минулої доби військові РФ 60 разів обстріляли територію Херсонської області. Росіяни завдавали удару з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.