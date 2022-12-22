У ніч на 22 грудня військові РФ завдали удару по Очаківській громаді, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

Зазначається, що 21 грудня, о 9:30, 12:22, 13:22 ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади: “Внаслідок чого зазнали поранень три людини, з яких 10-річний хлопчик. Пошкоджено 16 житлових будинків”, — йдеться в повідомленні.

Також вчора, 21 грудня, о 13:30 ворог завдавав ударів з РСЗВ по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає.

Крім того, в ніч на 22 грудня, о 00:57 внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. За даними ОВА постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.