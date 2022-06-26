Про це повідомляє пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.
Грізну новітню техніку окупантів назавжди приземлено з ПЗРК “Ігла”.
“Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!”, – йдеться у повідомленні.
Довідка. Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
“Ігла” — радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод. Комплекс прийнято на озброєння 1983 року.
- Нагадаємо, триває сто двадцять третя доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни продовжують обстрілювати об’єкти військової й цивільної інфраструктури. На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку.
- Російські військові завдали удару по Києву стратегічними бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160. Вони мали на озброєнні ракети Х101.
- РФ планує збільшити військову присутність в Білорусі. Окупанти мають намір відправити більше тактичної авіації.