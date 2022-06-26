26 червня на одному з напрямків, військовослужбовцями одного з підрозділів 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

Грізну новітню техніку окупантів назавжди приземлено з ПЗРК “Ігла”.

“Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!”, – йдеться у повідомленні.

Довідка. Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

“Ігла” — радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод. Комплекс прийнято на озброєння 1983 року.