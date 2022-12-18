Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім y Telegram.
“У нас мопеды, надеюсь не долетят”, – написав очільник Миколаївської ОВА.
Проте, ще понад пів години в області не було оголошено повітряну тривогу, навіть попри атаку дронів.
“Я не знаю почему нет тревоги!!!!”, – обурився Кім. Він самостійно заявив, що в області повітряна тривога.
До офіційного оголошення повітряної тривоги уже було відомо про збиті дрони-камікадзе.
- Триває двісті дев’яносто восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує використовувати всі сили та засоби, намагаючись прорвати нашу оборону.