Сьогодні ввечері Миколаївську область знову атакують іранські дрони-камікадзе Shahed 136.

Про це інформує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім y Telegram.

“У нас мопеды, надеюсь не долетят”, – написав очільник Миколаївської ОВА.

Проте, ще понад пів години в області не було оголошено повітряну тривогу, навіть попри атаку дронів.

“Я не знаю почему нет тревоги!!!!”, – обурився Кім. Він самостійно заявив, що в області повітряна тривога.

До офіційного оголошення повітряної тривоги уже було відомо про збиті дрони-камікадзе.