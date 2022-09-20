Миколаївський хлібзавод № 1 опинився на межі виживання: сотні його працівників скоро можуть стати безробітними через те, що заводу не дали можливості взяти участь у тендері.

Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства.

Зазначається, що з впровадженням воєнного стану в Україні та внаслідок тимчасової окупації деяких населених пунктів Миколаївщини та Херсонщини, обсяги виробництва на хлібзаводі суттєво зменшились, а виробничі потужності не були залучені повною мірою, тому більша частина співробітників заводу не могли працювати.

“Завдячуючи програмі World Food Programme, яку впровадила ООН вдалося стабілізувати ситуацію, вони допомогли людям та місту, та забезпечили роботою працівників підприємства. За що їм велика подяка”, – мовиться у повідомленні.

З квітня цього року на Миколаївському хлібзаводі щоденно випікали до 30 000 хлібин, завдяки чому робота заводу була стабільною, а працівники мали можливість працювати і отримувати зарплатню.

Однак 10 вересня відбувся тендер, про який Миколаївський хлібзавод № 1 взагалі не попередили. Коли про тендер стало відомо, підприємство зареєструвалось на платформі, та брати участь у тендері Миколаївському хлібзаводу все одно не дозволили.

“Тендер виграв “Київхліб”, що безумовно несе непоправні наслідки. А саме: 287 робітників підприємства на час війни змушені будуть залишитися без роботи, та стануть соціально незахищеними, а Миколаївський хлібзавод буде зупинено, бо випікати мізерну кількість продукції стане не рентабельним”, – наголосили у підприємстві.

У зв’язку з цим Миколаївський хлібзавод просить місцеву владу допомогти, аби не відбувалось закриття єдиного потужного хлібного підприємства на Миколаївщині, щоб працівники заводу не залишились без роботи, а жителі області – без якісної продукції.

“На жаль ми той регіон з якого понад 60 відсотків населення виїхали, села зруйновані, а тепер у нас забирають останнє, роботу. Віримо, що нас почують і допоможуть. Разом до перемоги! Слава Україні”,- резюмували на підприємстві.