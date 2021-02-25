Індійську версію вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми, створеної 3 місяці тому.

Про це повідомляють #Букви.

Станом на 25 лютого в Україні зареєстровано дві вакцини – AstraZeneca та Pfizer. Згідно з реєстраційною документацією, яку опублікував Державний експертний центр МОЗ України, заявку на реєстрацію вакцини Pfizer подала компанія “Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн”. При цьому індійську версію вакцини AstraZeneca Covishield зареєструвати просило Товариство з обмеженою відповідальністю “ГРЕЙС ОФ ГОД” (“Милість Божа”).

Цей факт здається підозрілим, оскільки заявку на реєстрацію вакцини могла подати компанія-виробник. Ми перевірили, що компанія “ГРЕЙС ОФ ГОД” створена три місяці тому (4.11.2020). Розмір її статутного капіталу – 28 тисяч гривень, а керівником зазначений Кумар Пранаав.

Ймовірно, це фірма-одноденка, яка фактично не веде професійну діяльність та існує лише на папері.

Водночас “ГРЕЙС ОФ ГОД” демонструє активну професійну діяльність. Основним видом діяльності вказано торгівлю фармацевтичними товарами. Отож, фірма, яка домоглася реєстрації вакцини проти коронавірусу, також займається торгівлею фруктами, овочами, м’ясом, молочними продуктами, яйцями, олією, напоями, тютюновими виробами, шоколадом та іншими продовольчими товарами. Але й це ще не все. Серед сфер діяльності компанія вказала торгівлю одягом, ювелірними виробами, текстилем, годинниками та навіть меблями. Схоже, нема того, що не продає “Милість Божа”.

Що стосується пана Кумара Пранаава, який вказаний засновником та керівником фірми “ГРЕЙС ОФ ГОД”, то його діяльність викликає великий сумнів. Зокрема, ця людина також є одним із засновників компанії “АЕОН БІОТЕХ”. Ця фірма також створена три місяці тому (4.11.2020), а розмір її статутного капіталу – 28 тисяч гривень. Однак у цьому випадку Пранаав вказаний одним із бенефіціарів компанії. Йому належить 40% акцій. Ще 60% розділили між собою партнери Пранаава – Сімарджіт Каур та Вірди Бікрам Джіт Сінгх.

“АЕОН БІОТЕХ” вказала такі ж види діяльності, як “ГРЕЙС ОФ ГОД”. Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах.

Цілком ймовірно, що зовсім скоро фірма-одноденка “АЕОН БІОТЕХ” фігуруватиме у державних контрактах.