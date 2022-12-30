Різдвяні та новорічні свята – це ті дні, які найбільше хочеться провести у родинному колі, насолоджуючись теплом домівки, мерехтінням ялинкових гірлянд і переглядом святкових кінофільмів.

А про те, щоб святкову атмосферу не зіпсували планові чи аварійні відключення світла, варто подбати вже зараз. Аби не залежати від “стаціонарного” освітлення, достатньо буде портативної зарядної станції та павербанку для смартфонів й планшетів.

Щоправда, й так не низькі ціни на зарядні станції та підзарядки для мобільних гаджетів за останні кілька місяців підвищилися у декілька разів. Але маємо для вас й приємну новину: купити все необхідне для енергонезалежності вашої оселі за помірними цінами можна, скориставшись послугами сервісу доставки онлайн-покупок з Європи та США myMeest. Адже ціни на цю необхідну зараз кожному українцю техніку в європейських магазинах та маркетплейсах США майже вдвічі дешевші, ніж на українському ринку товарів.

Які зарядні станції купити для оселі та де їх краще придбати?

Для забезпечення електроенергією квартири чи невеликого приватного будинку ідеально підійдуть зарядні станції EcoFlow та Bluetti.

Bluetti – це станції живлення портативного типу, які не займуть багато місця та безпечні в експлуатації. Лінійка моделей представлена зарядними станціями різної потужності, що дозволяє підібрати техніку відповідно до потреб окремої родини.

В Україні ціни на таку техніку в популярних магазинах електроніки стартують від 24 тис. грн. На європейських маркетплейсах зарядні станції навіть з урахуванням коливання курсу валют можна придбати вдвічі дешевше.

Пропонуємо вам звернути увагу на такі моделі зарядних електростанцій:

EcoFlow RIVER 2, потужністю 600 Вт. На вітчизняному ринку її вартість сягає 24 тис. грн. А на сайті німецького Amazon її можна придбати за 299 євро (11,7 тис. грн). В Україні таку зарядну електростанцію покупцям пропонують за ціною від 17 до 44 тис. грн;

EcoFlow RIVER 2 MAX. Потужніший варіант попередньої моделі на 1000 Вт. На німецькому Amazon такий можна придбати за 599 євро (23,5 тис. грн). Ціни в українських магазинах на цей товар стартують від 39 тис. і завершуються сумою у майже 56 тис. грн;

EcoFlow Delta PRO. Ця модель генерує електроенергію з потужністю у 3600 Вт. Ідеально підійде для забезпечення потреб родини у приватному будинку. На маркетплейсі Amazon (Польща) таку модель можна придбати за 17 999 злотих, що у перерахунку на гривню складе 152 тис. В Україні за цю модель доведеться заплатити від 174 до 300 тис. грн.

Непогано зарекомендували себе на ринку електротехніки й станції живлення BLUETTI. Пропонуємо вашій увазі декілька найпопулярніших і помірних за ціною моделей:

BLUETTI B300, потужністю 3072 Вт. На німецькому маркетплейсі Otto цю модель пропонують за ціною 2 399 євро (94,4 тис. грн). Українські інтернет-магазини продають її значно дорожче. Ціни стартують від 110 тис. грн.

BLUETTI EB70S має меншу потужність – 800 Вт. Онлайн-магазин еВау пропонує замовити таку техніку з Великобританії за ціною 96,79 доларів США (3,5 тис. грн). Покупцям в Україні цей товар недоступний.

BLUETTI EB55 генерує електричний струм, потужністю 700 Вт. На еBay її можна купити за досить помірною ціною – 474 долари. У перерахунку на гривні це обійдеться у 17,4 тис. грн. На українському ринку за цю модель доведеться заплатити від 33 тис. грн.

BLUETTI EB200 – один із найпотужніших представників модельного ряду електростанції (4800 Вт). На британській онлайн-платформі цю станцію можна придбати за 1994 долари (73,6 тис. грн).

Як обрати павербанк для свого смартфона й придбати його за оптимальною ціною?

Павербанки – це ті маленькі помічники, які допоможуть залишатися на зв’язку із близькими у будь-яких несподіваних ситуаціях.

Наразі їх вигідніше замовляти в онлайн-магазинах Європи. Адже в Україні, враховуючи аварійні вимкнення світла, ціни на ці гаджети зросли у кілька разів. Крім того, через дефіцит їх не завжди можна придбати у фізичних магазинах чи на українських онлайн-платформах.

Тим часом за допомогою доставки myMeest павербанки з усіма необхідними технічними характеристиками можна придбати онлайн.

При виборі слід звернути увагу на кількість гаджетів, які павербанк може заряджати одночасно, та на його місткість, яка вимірюється у mAh. Чим це значення вище – тим на більшу кількість годин павербанк зможе зарядити ваш смартфон.

Радимо звернути увагу на такі моделі:

Powerbank Baseus 10000 mAh. Одна із найпопулярніших моделей, яку можна придбати на Alegro за 109 злотих (920 грн). На MediaExpert.pl модель можна придбати за ідентичною ціною. Дозволяє підзаряджати кілька гаджетів одночасно. Легка та зручна у використанні. В Україні коштує вдвічі дорожче.

Powerbank Baseus 30000 mAh. Ця модель потужніша за попередню. Її можна купити за 229 злотих (1934 грн). На MediaExpert.pl модель коштуватиме трохи дорожче – 301 злотий (2542 грн). На українському ринку електроніки ціни сягають 3 тис. грн.

Baseus Powerbank 20000 mAh з лаконічним дизайном обійдеться у 149 злотих (1258 грн), якщо замовляти на Alegro.

Anker Powerbank 10000 mAh на Alegro можна придбати за найвигіднішою ціною у 229 злотих (1934 грн). На Otto він коштуватиме 94,9 євро (3700 грн). На українському ринку цей павербанк недоступний.

Powerbank Anker 20000 mAh. Модель, потужніша за попередню. Коштує на Alegro 249 злотих (2100 грн). В Україні за цю модель доведеться заплатити в середньому 2700 грн.

Powerbank Anker 5000 mAh. Найдешевший із лінійки цього виробника. На Alegro за нього доведеться заплатити 79 злотих (667 грн).

Powerbank Romoss 30000 mAh. Може заряджати до 5 гаджетів одночасно. На Alegro коштує 297 злотих (2508 грн). В Україні за цю модель продавці просять 3200 грн.

Powerbank Romoss 40000 mAh, який може заряджати одночасно кілька гаджетів, на Alegro пропонують за ціною 426 злотих (3598 грн). Середня ціна в Україні – 8 тис. грн.

Як myMeest допомагає заощадити на покупці зарядних станцій та павербанків?

На портативні зарядні станції та павербанки зараз розповсюджується “нульове” розмитнення. Це означає, що за товари з серії “Альтернативні джерела енергії”, придбані за допомогою myMeest, не потрібно буде робити додаткові платежі на митниці.

Це дозволяє витратити на ці товари значно менше коштів, ніж раніше.

Доставка з myMeest: як замовити?

1. Зареєструйтеся в персональному кабінеті або додатку myMeest (доступний для завантаження у Google Play та App Store), отримайте особистий ID та адресу за кордоном, на яку іноземний інтернет-магазин доставлятиме Ваші замовлення.

2. Здійсніть покупку в іноземному інтернет-магазині. Оформляючи своє замовлення, вказуйте адресу нашого міжнародного складу та особистий ID отриманий при реєстрації.

3. Зареєструйте свою інтернет-покупку в персональному кабінеті myMeest, підтвердіть її відправлення, здійсніть оплату доставки та очікуйте прибуття замовлення.

4. Отримайте свою інтернет-покупку від кур’єра особисто до рук або у найближчому відділені Meest та користуйтесь сервісом myMeest повторно, рекомендуючи нас друзям.