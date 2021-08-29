#Букви повідомляють де та коли дивитися трансляцію матчу.
Коли: 29 серпня о 17:00 за Києвом.
Де: стадіон Авангард, Ужгород
Арбітр: Катерина Монзуль (Харків)
Де дивитися трансляцію: “Футбол 1”, Megogo, all.tv.
Орієнтовні склади
- “Минай”: Кучер – Книш, Лиховидько, Матіч, Горін, Багайоко – Петрусенко, Хахльов, Кулієв – Білоног, Селезньов
- “Шахтар”: Пятов – Конопля, Кривцов, Марлон, Корнієнко – Степаненко, Патрік – Марлос, Судаков, Мудрик – Траоре
Кадрова ситуація
Травмовані: Вітао, Матвієнко (під питанням), Педрінью
Дискваліфіковані: –
В українській Прем’єр-Лізі “Минай” та “Шахтар” провели 2 матчі в попередньому чемпіонаті. І обидва вони завершилися розгромом від гірників. Спершу 5:1 (голи у переможців забили Фернандо, Соломон, Матвієнко і ще двічі Допілка і Лопирьонок вразили власні ворота, а у “Миная” з пенальті відзначився Нурієв). А потім 4:0 (Степаненко – 2, Соломон і Майкон).
- У четвер, 26 серпня, в турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Які команди будуть суперниками, з’ясували й київське “Динамо” та донецький “Шахтар”.