У неділю, 29 серпня, відбудеться матч УПЛ між “Минаєм” та Шахтарем.

#Букви повідомляють де та коли дивитися трансляцію матчу.

Коли: 29 серпня о 17:00 за Києвом.

Де: стадіон Авангард, Ужгород

Арбітр: Катерина Монзуль (Харків)

Де дивитися трансляцію: “Футбол 1”, Megogo, all.tv.

Орієнтовні склади

“ Минай ”: Кучер – Книш, Лиховидько, Матіч, Горін, Багайоко – Петрусенко, Хахльов, Кулієв – Білоног, Селезньов

“Шахтар”: Пятов – Конопля, Кривцов, Марлон, Корнієнко – Степаненко, Патрік – Марлос, Судаков, Мудрик – Траоре

Кадрова ситуація

Травмовані: Вітао, Матвієнко (під питанням), Педрінью

Дискваліфіковані: –

В українській Прем’єр-Лізі “Минай” та “Шахтар” провели 2 матчі в попередньому чемпіонаті. І обидва вони завершилися розгромом від гірників. Спершу 5:1 (голи у переможців забили Фернандо, Соломон, Матвієнко і ще двічі Допілка і Лопирьонок вразили власні ворота, а у “Миная” з пенальті відзначився Нурієв). А потім 4:0 (Степаненко – 2, Соломон і Майкон).