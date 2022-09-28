За інформацію одного з казахстанських посадовців, лише минулого тижня на територію Казахстану в'їхало близько 100 000 громадян Росії.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з даними заступника міністра внутрішніх справ Казахстану Марата Кожеєва, з цих майже 100 000 громадян РФ понад 64 000 вже покинули територію Казахстану.

Водночас куди саме вони виїхали – назад до Росії чи в іншу державу – Кожеєв не уточнив.

“Ніяких злочинів чи кримінальних правопорушень за участі громадян Росії цього тижня не зареєстровано”, – сказав він.

Кожееєв наголосив, що більшість росіян, які приїхали до Казахстану – це законопослушні особи, які мають достатньо коштів для проживання у країні.

“У випадку, якщо вони порушать міграційне законодавство, будуть депортовані. Якщо вони вчинять кримінальний злочин, то будуть притягнуті до відповідальності”, – додав заступник міністра.

Останніми днями Кремль зіштовхнувся з проблемою втечі росіян на тлі оголошення часткової мобілізації.

Намагання Москви мобілізувати 300 000 росіян для участі у війні проти України спровокувало протести та зростання кількості тих, хто не підтримує вторгнення РФ в Україну. Окрім цього, тисячі чоловіків призовного віку поспіхом виїжджають з Росії, аби уникнути мобілізації.

Аби потрапити до Казахстану росіянам не потрібна віза. Росіяни без віз можуть перебувати на території Казахстану не більше 30 діб.

Чотири із п’яти країн-членів ЄС, з якими межує Росія, заборонили в’їзд росіянам по туристичній візі, тому більшість громадян РФ виїжджають до Казахстану, Грузії та Вірменії. Однак, щоб потрапити до цих країн доводиться понад 24 години очікувати на кордоні.