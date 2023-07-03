Джерело: Ганна Маляр/Telegram
Так, за 7 днів уражено:
- 94 місця скупчення військ;
- 22 зенітно-ракетних комплекси;
- 19 складів боєприпасів;
- 7 командних пунктів.
Маляр акцентувала, що саме така “рутинна” робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога.
Зауважимо, що авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника та 5 його артилерійських засобів на вогневих позиціях, зазначили у Генштабі.
Також стало відомо, що станом на 3 липня українські воїни ліквідували більш як 230 тисяч російських загарбників.
- Станом на 3 липня ситуація в зоні відповідальності Оперативного командування “Південь” залишається напруженою та динамічною.
- Ворог здійснив наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, проте безрезультатно.
- Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.