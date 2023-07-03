3 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Так, за 7 днів уражено:

94 місця скупчення військ;

22 зенітно-ракетних комплекси;

19 складів боєприпасів;

7 командних пунктів.

Маляр акцентувала, що саме така “рутинна” робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога.

Зауважимо, що авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника та 5 його артилерійських засобів на вогневих позиціях, зазначили у Генштабі.

Також стало відомо, що станом на 3 липня українські воїни ліквідували більш як 230 тисяч російських загарбників.