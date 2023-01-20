Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що метою візиту Бернса було інформування президента України Володимира Зеленського про плани Росії щодо війни проти України у найближчі тижні та місяці.

Візит директора ЦРУ відбувся у критичний момент 11-місячної повномасштабної російсько-української війни. Війська РФ штурмують Бахмут на Донеччині, що призводить до значних втрат з обох сторін та змушує ЗСУ концентрувати свої ресурси на цьому напрямку, одночасно готуючись до масштабного контрнаступу на інших ділянках фронту.

Під час зустрічі Зеленський з представниками української розвідки підняли питання щодо того, як довго США та Захід зможуть продовжувати надавати допомогу Україні, враховуючи те, що Палату представників США тепер очолюють республіканці, а серед електорату США зменшилась кількість осіб, які підтримують продовження військової допомоги Києву.

Бернс своєю чергою наголосив на гостроті моменту на полі бою та визнав, що в якийсь момент допомогу буде отримати важче.

Зеленський і його помічники залишили зустріч з враженням, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, а екстрене фінансування України в розмірі 45 мільярдів доларів, ухвалене Конгресом у грудні, триватиме принаймні до липня або серпня.

Водночас Київ менш впевнений щодо перспектив прийняття Конгресом ще одного багатомільярдного пакету додаткової допомоги, як це було минулої весни.

“Директор Бернс відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також з президентом Зеленським і підтвердив нашу незмінну підтримку України в її захисті від російської агресії”, — сказав американський чиновник.

Бернс є поважною фігурою серед найближчого оточення Зеленського через його точне попередження в січні 2022 року, що російські війська намагатимуться захопити український аеропорт у Гостомелі на перших етапах вторгнення 24 лютого.

Його послання, передане особисто, ґрунтувалося на оцінці розвідки США і важливе тому, що він допоміг Україні підготуватися до захисту аеропорту та позбавив Росії плацдарму, необхідного для захоплення Києва.

Скептичний погляд Бернса на готовність Росії до переговорів також викликав у нього симпатію до помічників Зеленського, які гостро реагували на пропозиції, що Україні слід подумати про переговори з росіянами, щоб припинити конфлікт.

“Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає серйозності з боку росіян у цьому випадку, чого, я думаю, ми не бачимо. Принаймні ми не вважаємо, що росіяни на даний момент серйозно налаштовані на справжні переговори”, — сказав Бернс PBS минулого місяця.

Представник ЦРУ відмовився характеризувати те, що Бернс передав Зеленському щодо військових планів Росії. Однак будь-які ідеї, які він може запропонувати, будуть високо оцінені в Києві.

Бернс, колишній посол у Росії та високопосадовець Держдепартаменту, є одним із провідних експертів уряду США з Росії. Він багато міркував про місце, яке займає Україна в російській психіці.

Під час адміністрації Джорджа Буша, коли обговорювалася тема членства України в НАТО, Бернс підкреслив глибину російського спротиву цій ідеї в записці Кондолізі Райс, тодішній держсекретарці.

Нещодавно Бернс пов’язав рішення російського президента Володимира Путіна вдертися в Україну як ключовий крок у своїй меті повернути Москві її колишню славу.

“Він переконаний, що його доля як лідера Росії — відновити Росію як велику державу”, — сказав він аудиторії на форумі безпеки в Аспені в липні. “Він вважає, що ключем до цього є відновлення сфери впливу в сусідніх з Росією країнах, і він не вірить, що це можна зробити, не контролюючи Україну та її вибір. І ось що спричинило, я думаю, цю жахливу війну”.