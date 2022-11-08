Про це повідомляє видання “Delfi” із посиланням на міністерство оборони Литви.
24 та 25 жовтня Винищувачі Альянсу ідентифікували російський Іл-20 та два винищувачі СУ-27. У такий спосіб, росіяни порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.
Згодом 28 жовтня літаки НАТО знову супроводжували російський Іл-20 та два винищувачі СУ-27: “Більшість російських літаків літали з увімкненими бортовими транспондерами, без планів польоту, причому деякі з них підтримували зв’язок з регіональним центром управління польотами, а інші — ні”, — йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що місія повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії.
- Естонія вводить законодавчу заборону на володіння зброєю для громадян третіх країн, які там проживають. 2 листопада уряд схвалив відповідні поправки до закону про зброю, внесені міністерством внутрішніх справ.
- Литовські прикордонники на контрольно-пропускному пункті Кібартай не дозволили в’їхати в країну потягу із російською військовою символікою на вагонах.