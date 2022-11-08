Минулого тижня росіяни порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, що змусило винищувачі НАТО двічі підійматися на перехоплення літаків РФ.

Про це повідомляє видання “Delfi” із посиланням на міністерство оборони Литви.

24 та 25 жовтня Винищувачі Альянсу ідентифікували російський Іл-20 та два винищувачі СУ-27. У такий спосіб, росіяни порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Згодом 28 жовтня літаки НАТО знову супроводжували російський Іл-20 та два винищувачі СУ-27: “Більшість російських літаків літали з увімкненими бортовими транспондерами, без планів польоту, причому деякі з них підтримували зв’язок з регіональним центром управління польотами, а інші — ні”, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що місія повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії.