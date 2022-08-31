Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, 30 серпня на Донеччині загинули 2 жителів Кліщіївки, 1 житель Бахмута та 1 житель Корсунівки.

Окрім цього ще двоє цивільних отримали поранення.

Загалом же, з початку повномасштабного російського вторгнення у Донецькій області загинуло 781 особа, ще 1986 отримали поранення.

Кириленко уточнив, що ця кількість – без врахування жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.

Окрім цього, Павло Кириленко повідомив, що у ніч на 31 серпня російські війська обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр та Курахове.

У Краматорську внаслідок ракетного удару пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки у центральній частині міста. У Слов’янську – будинки за п’ятьма адресами.

У Часовому Яру під вогонь потрапили житловий сектор та промзона. Пошкоджені два багатоквартирні будинки.

У Кураховому росіяни поцілили в автостоянку — згоріли приватні автомобілі та муніципальна техніка. Обсяги завданої шкоди встановлюємо.