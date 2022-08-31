Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, 30 серпня на Донеччині загинули 2 жителів Кліщіївки, 1 житель Бахмута та 1 житель Корсунівки.
Окрім цього ще двоє цивільних отримали поранення.
Загалом же, з початку повномасштабного російського вторгнення у Донецькій області загинуло 781 особа, ще 1986 отримали поранення.
Кириленко уточнив, що ця кількість – без врахування жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.
Окрім цього, Павло Кириленко повідомив, що у ніч на 31 серпня російські війська обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр та Курахове.
У Краматорську внаслідок ракетного удару пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки у центральній частині міста. У Слов’янську – будинки за п’ятьма адресами.
У Часовому Яру під вогонь потрапили житловий сектор та промзона. Пошкоджені два багатоквартирні будинки.
У Кураховому росіяни поцілили в автостоянку — згоріли приватні автомобілі та муніципальна техніка. Обсяги завданої шкоди встановлюємо.
- Президент Маріупольського телебачення, волонтер, громадський діяч Микола Осиченко розповів, що, згідно з інсайдерською інформацією, зараз у Маріуполі у моргах задокументовано 87 тисяч загиблих, одначе ці дані далеко не є повними.
- У Харкові росіяни влучили у житловий будинок та офісну будівлю в центрі міста. Зазначається, що виникла пожежа, відомо про двох постраждалих.
- Ніч на 31 серпня у Дніпропетровській області знову минула під російським вогнем. Цього разу ворог поцілив у Нікопольський район регіону. Росіяни обстріляли його з “Градів” та важкої артилерії чотири рази за ніч.