Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він наголосив, що під вогнем окупантів укотре опинилися мирні населені пункти регіону.

Зокрема під обстрілом росіян опинився й Херсон. Загарбники відкривали вогонь по житлових кварталах міста.

“Через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог поцілив у онкологічний диспансер”, – повідомив Янушевич.

Він резюмував, що внаслідок обстрілів минулої доби поранення отримав один цивільний мешканець області.