Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Він наголосив, що під вогнем окупантів укотре опинилися мирні населені пункти регіону.
Зокрема під обстрілом росіян опинився й Херсон. Загарбники відкривали вогонь по житлових кварталах міста.
“Через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог поцілив у онкологічний диспансер”, – повідомив Янушевич.
Він резюмував, що внаслідок обстрілів минулої доби поранення отримав один цивільний мешканець області.
- Минулої доби, 2 грудня, у Донецькій області росіяни вбили одного мирного мешканця. Ще четверо цивільних отримали поранення.