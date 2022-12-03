Протягом п'ятниці, 2 грудня, російські армійці 28 разів обстрілювали Херсонську область. Внаслідок злочинних дій окупантів поранення отримала одна людина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він наголосив, що під вогнем окупантів укотре опинилися мирні населені пункти регіону.

Зокрема під обстрілом росіян опинився й Херсон. Загарбники відкривали вогонь по житлових кварталах міста.

“Через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог поцілив у онкологічний диспансер”, – повідомив Янушевич.

Він резюмував, що внаслідок обстрілів минулої доби поранення отримав один цивільний мешканець області.