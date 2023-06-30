Протягом минулої доби ,29 червня, російські окупаційні війська 31 раз атакували українських військових на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару застосувавши іранські ударні БпЛА типу “Shahed” та зенітні керовані ракети із С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Минулої доби противник застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Карповичі, Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області та Середина-Буда, Зноб-Новгородське, Кіндратівка і Юнаківка на Сумщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безрезультатні наступальні дії біля Роздолівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Бахмута. Завдав авіаударів в районах Біла Гора та Диліївка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безрезультатні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли понад 5 населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах міста Мар’їнка та Побєди і Новомихайлівки. Водночас ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Новомихайлівка, Пречистівка, Вугледар, Золота Нива та Благодатне на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Мала Токмачка Запорізької області та Молодіжне, Інгулець і Антонівка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед яких Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, П’ятихатки і Лобкове Запорізької області; Антонівка, Херсон, Дніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.