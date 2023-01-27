Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
Згідно з даними, за минулу добу російські окупаційні війська 38 разів обстріляли Херсонщину.
Вогонь вели з артилерії, РСЗВ, мінометів, БПЛА. Також по області завдано ракетного удару.
Херсон під ворожими обстрілами опинявся тричі, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.
Також внаслідок обстрілів росіян смертельні поранення отримали двоє осіб. Ще семеро мирних жителів постраждали.
- Протягом 26 січня унаслідок російських обстрілів загинуло шестеро мирних мешканців Донецької області. Ще дев’ятеро осіб були поранені.