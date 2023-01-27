У четвер, 26 січня, російські окупаційні війська майже 40 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Згідно з її даними, за минулу добу російські окупаційні війська 38 разів обстріляли Херсонщину.

Вогонь вели з артилерії, РСЗВ, мінометів, БПЛА. Також по області завдано ракетного удару.

Херсон під ворожими обстрілами опинявся тричі, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Також внаслідок обстрілів росіян смертельні поранення отримали двоє осіб. Ще семеро мирних жителів постраждали.