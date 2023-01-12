Протягом середи, 11 січня, російські окупаційні війська обстріляли низку прикордонних населених пунктів у харківській області. Є руйнування приватних домівок та господарчих будівель.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними вчора війська РФ з мінометів та артилерії здійснили обстріли таких населених пунктів як Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку російські загарбники укотре завдали ударів по Дворічній, Куп’янську, Кислівці, Табаївці та іншим населеним пунктам.

“Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – наголосив очільник Харківщини.