Протягом 10 березня російські окупанти не припиняли обстрілювати Харківську область. Не обійшлось без поранених серед цивільного населення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області. Під вогнем були щонайменше 20 населених пунктів Харківщини.

Внаслідок обстрілів у селі Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранень зазнав 54-річний цивільний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У Куп’янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки сталися пожежі.

Окрім цього, біля села Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець у лісі підірвався на міні “Пелюстка”. Госпіталізований з пораненням.

Щодо ситуації з електропостачанням, то вночі 11 березня енергетики повернули електроенергію всім споживачам Харкова. Тривають роботи над відновленням руху міського електротранспорту.

В області без електроенергії залишаються 15 тис. абонентів у Вовчанську, Старому Салтові та Слатиному. Але найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання.