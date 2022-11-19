У п'ятницю, 18 листопада, на Донеччині російські окупанти вбили одного мирного мешканця. Окрім цього, було виявлено тіло ще однієї особи, яка загинула під час окупації одного з населених пунктів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Минулої доби російські окупанти вбили одного цивільного. Йдеться про жителя Торського.

Окрім цього, внаслідок злочинних дій росіян поранення отримали ще троє осіб – двоє жителів Бахмута та один мешканець Торського.

Тако у звільненому від росіян населеному пункті Кримки було виявлено тіло цивільного, який загинув під час окупації.

Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині від рук російських загарбників загинуло 1216 цивільних, ще 2611 були поранені.

Ці дані – без врахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.