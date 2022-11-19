Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Минулої доби російські окупанти вбили одного цивільного. Йдеться про жителя Торського.

Окрім цього, внаслідок злочинних дій росіян поранення отримали ще троє осіб – двоє жителів Бахмута та один мешканець Торського.

Тако у звільненому від росіян населеному пункті Кримки було виявлено тіло цивільного, який загинув під час окупації.

Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині від рук російських загарбників загинуло 1216 цивільних, ще 2611 були поранені.

Ці дані – без врахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.