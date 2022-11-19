Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Минулої доби російські окупанти вбили одного цивільного. Йдеться про жителя Торського.
Окрім цього, внаслідок злочинних дій росіян поранення отримали ще троє осіб – двоє жителів Бахмута та один мешканець Торського.
Тако у звільненому від росіян населеному пункті Кримки було виявлено тіло цивільного, який загинув під час окупації.
Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині від рук російських загарбників загинуло 1216 цивільних, ще 2611 були поранені.
Ці дані – без врахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.
- У ніч на 19 листопада російські окупанти укотре обстрілювали Дніпропетровську область. Під вогнем опинились три громади регіону.