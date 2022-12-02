Протягом 1 грудня російські армійці 42 рази відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Як наслідок - троє загиблих та семеро поранених.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Під обстрілами окупантів опинились Херсонський та Бориславський райони області.

У Херсонському районі росіяни стріляли по житлових кварталах міста Херсон, поціливши у приватні та багатоквартирні будинки.

Окрім цього у Херсонському районі під ворожим вогнем опинились такі населені пункти як Понятівка, Токарівка, Інгулець, Молодіжне, Дніпровське, Дар’ївка, Янтарне, Іванівка, Микільське, Зеленівка, Музиківка та територія поблизу Степанівки.

У Бериславському районі окупанти обстріляли Новоолександрівку, Золоту Балку, Республіканець, Українку, Гаврилівку та Качкарівку.

Загалом унаслідок злочинних дій росіян загинуло троє мирних мешканців, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.