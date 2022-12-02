Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Під обстрілами окупантів опинились Херсонський та Бориславський райони області.
У Херсонському районі росіяни стріляли по житлових кварталах міста Херсон, поціливши у приватні та багатоквартирні будинки.
Окрім цього у Херсонському районі під ворожим вогнем опинились такі населені пункти як Понятівка, Токарівка, Інгулець, Молодіжне, Дніпровське, Дар’ївка, Янтарне, Іванівка, Микільське, Зеленівка, Музиківка та територія поблизу Степанівки.
У Бериславському районі окупанти обстріляли Новоолександрівку, Золоту Балку, Республіканець, Українку, Гаврилівку та Качкарівку.
Загалом унаслідок злочинних дій росіян загинуло троє мирних мешканців, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Всю ніч російські загарбники атакували з важкої артилерії Нікопольський район у Дніпропетровській області, по Нікополю та Марганецькій громаді окупанти випустили майже 40 снарядів.
- У ніч на 2 грудня російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Під ворожим вогнем опинилось Запоріжжя та один з населених пунктів регіону.
- Російські армійці не припиняють обстрілювати Харківську область. Під вогнем окупантів опинилась низка населених пунктів області. Є влучання у житловий будинок.