Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.
Згідно з даними, минулої доби війська РФ обстрілювали Херсонщину з РСЗВ, мінометів, артилерії та танків
Загалом зафіксовано 54 обстріли.
З цієї кількості 13 разів під вогнем росіян опинявся Херсон. У місті окупанти поцілили у залізничну колію пасажирського сполучення та домівки цивільних мешканців.
Окрім цього, унаслідок злочинних дій російських окупантів загинуло двоє мирних жителів області, ще троє – отримали поранення.
- Протягом минулої доби, 13 лютого, російські військові вбили одного мирного жителя Донецької області у Ставках.