Протягом понеділка, 13 лютого, російські окупаційні війська понад 50 разів обстріляли населені пункти Херсонщини. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

Згідно з даними, минулої доби війська РФ обстрілювали Херсонщину з РСЗВ, мінометів, артилерії та танків

Загалом зафіксовано 54 обстріли.

З цієї кількості 13 разів під вогнем росіян опинявся Херсон. У місті окупанти поцілили у залізничну колію пасажирського сполучення та домівки цивільних мешканців.

Окрім цього, унаслідок злочинних дій російських окупантів загинуло двоє мирних жителів області, ще троє – отримали поранення.