Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, напередодні російські окупанти вбили двох осіб у Бахмуті та одну в Іванопіллі.
Окрім цього, ще п’ятеро мирних – двоє у Північному та по одному у Бахмуті, Торецьку й Красногорівці – зазнали поранень.
Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на Донеччині від рук російських окупантів загинуло 1375 цивільних, ще 3067 були поранені.
Ці дані – без урахування жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- Протягом 17 лютого російська армія чотири рази обстріляла Нікопольський район. Внаслідок ворожих атак постраждала літня жінка.