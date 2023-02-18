У п'ятницю, 17 лютого, унаслідок російських обстрілів загинуло троє мирних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, напередодні російські окупанти вбили двох осіб у Бахмуті та одну в Іванопіллі.

Окрім цього, ще п’ятеро мирних – двоє у Північному та по одному у Бахмуті, Торецьку й Красногорівці – зазнали поранень.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на Донеччині від рук російських окупантів загинуло 1375 цивільних, ще 3067 були поранені.

Ці дані – без урахування жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.