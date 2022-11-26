Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, минулої доби, 25 листопада, на Донеччині російські окупанти поранили 4-х мирних мешканців.
Мовиться про трьох жителів Бахмута та одного мешканця Краматорська.
Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, осійські окупанти вбили 1223 цивільних на Донеччині та поранили 2638 осіб.
Ці дані, наголосив Кириленко, без врахування кількості жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.
- Протягом 24 листопада російські загарбники обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 15 цивільних об’єктів, є поранені.