У п'ятницю, 25 листопада, у Донецькій області внаслідок злочинних дій російських армійців було поранено ще 4 мирних українців.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, минулої доби, 25 листопада, на Донеччині російські окупанти поранили 4-х мирних мешканців.

Мовиться про трьох жителів Бахмута та одного мешканця Краматорська.

Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, осійські окупанти вбили 1223 цивільних на Донеччині та поранили 2638 осіб.

Ці дані, наголосив Кириленко, без врахування кількості жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.