Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, напередодні жертвами російських окупантів стали два мешканці Бахмута та один житель Дружби.

Окрім цього ще 8 цивільних були поранені. серед них троє жителів Бахмута, двоє жителів Авдіївки, та по одному мешканцю Дружби, Курахового та Мирнограда.

Загалом же, від початку повномасштабного російського вторгнення, на Донеччині від рук окупантів загинуло 1163 особи та ще 2540 отримали поранення.

Ці дані – без врахування кількості жертв і постраждалих у Маріуполі та Волновасі.