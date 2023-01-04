3 січня у Донецькій області через російські обстріли загинув один мирний мешканець. Ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією минулої доби на Донеччині російські окупаційні війська вбили одного жителя Курахового.

Окрім цього, ще п’ятеро осіб – двоє у Кураховому та по одному у Авдіївці, Краматорську і Гірнику – були поранені.

Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення, війська РФ вбили 1287 і поранили 2810 мешканців Донеччини.

Ці дані, наголошують в Донецькій ОВА, без урахування жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.