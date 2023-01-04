Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією минулої доби на Донеччині російські окупаційні війська вбили одного жителя Курахового.
Окрім цього, ще п’ятеро осіб – двоє у Кураховому та по одному у Авдіївці, Краматорську і Гірнику – були поранені.
Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення, війська РФ вбили 1287 і поранили 2810 мешканців Донеччини.
Ці дані, наголошують в Донецькій ОВА, без урахування жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- Протягом вівторка, 3 січня, російські окупаційні війська 73 рази відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є загиблі і поранені.