Протягом четверга, 2 березня, російські окупаційні війська обстріляли три райони у Харківській області. Загинула одна жінка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, протягом минулої доби війська РФ відкривали вогонь по населених пунктах Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

По Куп’янську було завдано ракетного удару, попередньо – із ЗРК “С-300”. Як наслідок, у місті зруйновані адміністративна будівля та заклад охорони здоров’я.

Також у Куп’янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище.

У селі Подоли Куп’янського району під обстрілом росіян опинились приватні будинки. Унаслідок обстрілів загинула 73-річна місцева мешканка.

Також в області тривають заходи із розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.