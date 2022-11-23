Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
У Херсонському район ворог обстріляв Херсон, Білозерку, Степанівку, Чорнобаївку, Токарівку та Зеленівку, також зафіксовано влучання ворожих снарядів поблизу Музиківки.
Унаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру.
У Бериславському районв російські окупанти накрили вогнем Берислав, Козацьке, Гаврилівку Новоолександрівку.
Ворожими снарядами знищено та пошкоджено будинки місцевих жителів.
“На жаль, за минулу добу ворожі обстріли забрали життя 2 жителів Херсонщини, ще 10 осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості”, – написав очільник Херсонщини.
- Протягом минулої доби російські військові вбили одного та поранили ще вісім жителів Донецької області.