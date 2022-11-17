Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, минулої доби окупанти вели вогонь по містах Куп’янськ та Вовчанськ, а також інших населених пунктах Куп’янського та Чугуївського районів області, які розташовані неподалік лінії зіткнення.

У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено складські будівлі, а у Вовчанську пошкоджень зазнали щонайменше 12 приватних житлових будинків, зруйновані господарські споруди, сталося кілька пожеж.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років.

Водночас за даними прокуратури, у Куп’янську внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Ворожий снаряд влучив у її будинок.