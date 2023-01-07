Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, напередодні війська РФ вбили одного жителя Бахмута та одного жителя Красної гори.
Окрім цього, поранення отримали 5 цивільних у Бахмуті та по одному у Предтечиному та Кураховому.
Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська вбили 1292 та поранили 2823 мешканців Донецької області.
Ці дані – без врахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- 6 січня російські окупанти обстріляли з артилерії Курахове на Донеччині. Є влучання у житлові будинки та лікарню, не обійшлось без постраждалих.