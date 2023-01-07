У п'ятницю, 6 січня, внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло двоє осіб. Ще семеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, напередодні війська РФ вбили одного жителя Бахмута та одного жителя Красної гори.

Окрім цього, поранення отримали 5 цивільних у Бахмуті та по одному у Предтечиному та Кураховому.

Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська вбили 1292 та поранили 2823 мешканців Донецької області.

Ці дані – без врахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.