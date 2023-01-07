Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, напередодні війська РФ вбили одного жителя Бахмута та одного жителя Красної гори.

Окрім цього, поранення отримали 5 цивільних у Бахмуті та по одному у Предтечиному та Кураховому.

Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська вбили 1292 та поранили 2823 мешканців Донецької області.

Ці дані – без врахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.