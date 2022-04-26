Про це йдеться у Twitter полку “Азов”.
Воїни “Азову” повідомили, що минулої ночі по заводу “Азовсталь” завдали 35 авіаударів. Унаслідок атак виникла пожежа в одному з цехів заводу.
Проте, додали “азовці”, найважливіше те, що внаслідок обстрілів постраждали мирні мешканці, і зараз вони знаходяться під завалами.
“Військовослужбовці полку “Азов»” надають першу медичну допомогу та докладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів”, – повідомили бійці.
Завод «Азовсталь», в якому знаходяться захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, продовжують накривати ворожим вогнем.
Тільки за минулу добу було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів.👇🏼 pic.twitter.com/YzCHmViwPY
— АЗОВ (@Polk_Azov) April 26, 2022
- Нагадаємо, під час Великодня російські окупанти продовжували атакувати Маріуполь. Заступник командира Окремого загону спеціального призначення “Азов” Святослав Паламар закликав світ докласти зусиль для звільнення людей з блокадного міста.
- Також за словами Президента України Володимира Зеленського, українські військові поки що не в змозі деблокувати окупований росіянами Маріуполь.