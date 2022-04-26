Захисники Маріуполя, бійці полку "Азов", повідомили, в ніч на 26 квітня російські окупанти завдали 35 авіаударів по заводу "Азовсталь", де, окрім військових, знаходяться і мирні мешканці.

Про це йдеться у Twitter полку “Азов”.

Воїни “Азову” повідомили, що минулої ночі по заводу “Азовсталь” завдали 35 авіаударів. Унаслідок атак виникла пожежа в одному з цехів заводу.

Проте, додали “азовці”, найважливіше те, що внаслідок обстрілів постраждали мирні мешканці, і зараз вони знаходяться під завалами.

“Військовослужбовці полку “Азов»” надають першу медичну допомогу та докладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів”, – повідомили бійці.