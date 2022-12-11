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Мирні переговори з Україною не можна використовувати як прикриття для переозброєння Росії – МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що будь-які мирні переговори в Україні не можуть бути фіговим листком для переозброєння Росії.

Неділя, 11 грудня 2022, 22:47
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Про це інформує Reuters.

Клеверлі сказав, що, хоча Велика Британія хоче бачити мирні переговори “скоріше, ніж пізно”, він наголосив, що Україна повинна встановити параметри для будь-яких переговорів, які будуть проведені.

“Будь-які переговори мають бути реальними, вони мають бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листком для переозброєння Росії та подальшого вербування солдатів”, — зауважив очільник МЗС Великої Британії. 

Він також додав, що не бачить жодної серйозності у намірах Путіна щодо перемовин.

“Я насправді не бачу нічого, що надходить з російської сторони, що дає мені впевненість, що Володимир Путін добросовісно вступає в ці переговори. Ширша риторика все ще дуже конфронтаційна”.

Теги: війна, Джеймс Клеверлі, МЗС Великої Британії, перемовини, російсько-українська війна

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