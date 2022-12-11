Мирні переговори з Україною не можна використовувати як прикриття для переозброєння Росії – МЗС Великої Британії

Про це інформує Reuters.
Клеверлі сказав, що, хоча Велика Британія хоче бачити мирні переговори “скоріше, ніж пізно”, він наголосив, що Україна повинна встановити параметри для будь-яких переговорів, які будуть проведені.
“Будь-які переговори мають бути реальними, вони мають бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листком для переозброєння Росії та подальшого вербування солдатів”, — зауважив очільник МЗС Великої Британії.
Він також додав, що не бачить жодної серйозності у намірах Путіна щодо перемовин.
“Я насправді не бачу нічого, що надходить з російської сторони, що дає мені впевненість, що Володимир Путін добросовісно вступає в ці переговори. Ширша риторика все ще дуже конфронтаційна”.
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