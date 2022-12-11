Мирні переговори з Україною не можна використовувати як прикриття для переозброєння Росії – МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що будь-які мирні переговори в Україні не можуть бути фіговим листком для переозброєння Росії.

Про це інформує Reuters.

Клеверлі сказав, що, хоча Велика Британія хоче бачити мирні переговори “скоріше, ніж пізно”, він наголосив, що Україна повинна встановити параметри для будь-яких переговорів, які будуть проведені.

“Будь-які переговори мають бути реальними, вони мають бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листком для переозброєння Росії та подальшого вербування солдатів”, — зауважив очільник МЗС Великої Британії.

Він також додав, що не бачить жодної серйозності у намірах Путіна щодо перемовин.

“Я насправді не бачу нічого, що надходить з російської сторони, що дає мені впевненість, що Володимир Путін добросовісно вступає в ці переговори. Ширша риторика все ще дуже конфронтаційна”.