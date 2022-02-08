Про це сповістив  Володимир Зеленський під час спільного брифінгу лідерів 2 держав.

“Франція відіграє активну роль у рамках Нормандського формату. Ми дуже цінуємо офіційну позицію Парижу й особисті зусилля Еммануеля Макрона для досягнення миру в Україні, він для цього дійсно дуже багато робить. Саме мирний процес був одним з ключових питань наших сьогоднішніх перемовин”, – заявив президент України.

Також Володимир Зеленський наголосив, що вони з Еммануелем Макроном мають спільне бачення щодо актуальних загроз безпеці України, ЄС та світу, які вимагають “єдності, нових підходів і європейського лідерства”. Тому президенти продовжуватимуть взаємодію для деокупації українських територій у Нормандському форматі.

“Ми очікуємо, що найближчим часом згідно з домовленостями, досягнутими під час Паризького саміту ще в грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні переговори лідерів “нормандської четвірки”. Важливий крок на цьому шляху – активізація діалогу на рівні політичних радників. Була дуже успішна одна зустріч, ми розраховуємо на другу зустріч найближчими днями. Розраховуємо, що зустріч 26 січня, яка була у 2022 році, та майбутні переговори вже в Берліні наблизять нас до проведення саміту “норманді”, – зазначив президент України.