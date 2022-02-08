Про це сповістив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу лідерів 2 держав.
“Франція відіграє активну роль у рамках Нормандського формату. Ми дуже цінуємо офіційну позицію Парижу й особисті зусилля Еммануеля Макрона для досягнення миру в Україні, він для цього дійсно дуже багато робить. Саме мирний процес був одним з ключових питань наших сьогоднішніх перемовин”, – заявив президент України.
Також Володимир Зеленський наголосив, що вони з Еммануелем Макроном мають спільне бачення щодо актуальних загроз безпеці України, ЄС та світу, які вимагають “єдності, нових підходів і європейського лідерства”. Тому президенти продовжуватимуть взаємодію для деокупації українських територій у Нормандському форматі.
“Ми очікуємо, що найближчим часом згідно з домовленостями, досягнутими під час Паризького саміту ще в грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні переговори лідерів “нормандської четвірки”. Важливий крок на цьому шляху – активізація діалогу на рівні політичних радників. Була дуже успішна одна зустріч, ми розраховуємо на другу зустріч найближчими днями. Розраховуємо, що зустріч 26 січня, яка була у 2022 році, та майбутні переговори вже в Берліні наблизять нас до проведення саміту “норманді”, – зазначив президент України.
- Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Василя Зварича новим послом України в Польщі. До цього сім років посаду обіймав Андрій Дещиця.
- Раніше Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні російської деескалації навколо України. Це залежатиме від переговорів і консультацій з США, з НАТО, а також — від їхньої зустрічі з президентом Зеленським.
- Також на брифінгу голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що під час зустрічі обговорять ситуацію щодо блокування постачання зброї Німеччиною. Кулеба наголосив, що коли йдеться про зміцнення іншої суверенної держави та Збройних сил, не може “бути країн-винятків, з якими ми (Україна) цю тему не порушуємо”.