Про це сповістив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу лідерів 2 держав.

“Франція відіграє активну роль у рамках Нормандського формату. Ми дуже цінуємо офіційну позицію Парижу й особисті зусилля Еммануеля Макрона для досягнення миру в Україні, він для цього дійсно дуже багато робить. Саме мирний процес був одним з ключових питань наших сьогоднішніх перемовин”, – заявив президент України.

Також Володимир Зеленський наголосив, що вони з Еммануелем Макроном мають спільне бачення щодо актуальних загроз безпеці України, ЄС та світу, які вимагають “єдності, нових підходів і європейського лідерства”. Тому президенти продовжуватимуть взаємодію для деокупації українських територій у Нормандському форматі.