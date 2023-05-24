Речник Святого Престолу Маттео Бруні повідомив, що Ватикан відправить кардинала Маттео Дзуппі в Україну у межах "спеціальної мирної місії".

Джерело: Vatican news, Reuters.

“Можу з упевненістю сказати, що Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі, Архиєпископу Болоньї та голові Італійської Єпископської Конференції, провести “миротворчу місію”, в погодженні з Державним Секретаріатом, яка має на меті знизити рівень напруженості у війні, розв’язаної Росією на території України”, – зазначив він.

Зазначено, що Дзуппі планує окремо зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

У виданні зауважили, що Дзуппі має пряме відношення до спільноти Святого Егідія, яка в 1992 році сприяла укладенню угоди, що допомогла завершити громадянську війну в Мозамбіку.

ДОВІДКОВО. Папа Римський Франциск зробив Маттео Дзуппі кардиналом у 2019 році, а минулого року він був обраний головою Єпископської конференції Італії.

Як повідомляли #Букви, 30 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України. Він також додав, що готовий допомогти репатріювати українських дітей, незаконно вивезених до Росії або на тимчасово окуповані українські території.

“Коли її буде оприлюднено, я розповім про це. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не можете досягти миру через блокування… Це нелегко”, – додав він.

Водночас, за словами посадовця, який говорив на умовах анонімності, президент України Володимир Зеленський ” не погоджувався на такі дискусії від імені України”.

“Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення”, – повідомило джерело.

Утім державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін заявив у середу, 10 травня, що так звана “секретна миротворча місія” Святого Престолу, покликана завершити війну РФ в Україні, продовжує тривати.