У п’ятницю, 4 червня, відбулося чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони, в рамках якого розглянули 8 питань.

#Букви розповідають, про що говорили на засіданні РНБО.

Безпекова ситуація у прикордонних регіонах

Секретар РНБО Олексій Данілов проінформував, що на засіданні обговорили безпекову ситуацію на межі з окупованим Кримом та у південних і східних областях України.

“Йдеться про доручення президента, які він дав 27 квітня, перебуваючи в Херсоні – відпрацювати, зробити додаткові заходи із забезпечення безпеки саме на цих територіях”, – пояснив секретар Радбезу.

Данілов наголосив, що це питання обговорювалось у режимі “таємно”. Рішення ухвалили одностайно.

Інтеграція України в НАТО

Це питання обговорювалося у режимі “таємно”. Рішення щодо нього прийняли одностайно. Деталей Данілов не повідомив.

Боротьба з тероризмом

На засіданні члени РНБО розглянули РНБО звіт про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Доповідав заступник керівника Служби безпеки України генерал Баранецький. за словами Данілова, звіт стосувався системи загальнодержавної боротьби з тероризмом. Члени РНБО його затвердили.

Розширення мережі ситуаційних центрів

РНБО розглянула питання удосконалення та розширення мережі ситуаційних центрів і цифрової трансформації у сфері національної безпеки і оборони.

Секретар РНБО зауважив, що планується запровадження єдиної системи з управління національної безпеки по всій території України.

Розвиток авіабудування

На засідання також обговорили розвиток авіабудівельної галузі. РНБО також ухвалила рішення про розвиток авіабудівельної галузі у найближчі п’ять років.

Якість питної води

Також члени Радбезу розглянули питання якості питної води. Зокрема, з доповіддю щодо цього питання виступив очільник Держводагентства Валентин Шліхта. Однак президент Володимир Зеленський залишився невдоволеним цією доповіддю та підготовкою до неї, тож було ухвалено рішення перенести це питання на наступне засідання.

Миротворча місія у ДР Конго

На засіданні обговорили збільшення українського миротворчого персоналу в Демократичній Республіці Конго й одноголосно ухвалили рішення щодо цього питання.

Звіти щодо попередніх рішень РНБО

У Раді нацбезпеки і оборони заслухали звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він наголосив, що після введення санкцій проти “злодіїв у законі” в Україні не залишилося жодного носія цього кримінального титулу.

Також Данілов заявив, що перші 20 осіб готуються залишити маєтки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці.

Під час засідання президент Володимир Зеленський доручив перевірити списки громадян України, які опинилися під персональними санкціями США. Наразі також осіб понад 130.

РНБО також обговорила закон про олігархів, який вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. Данілов анонсував ряд подібних законів.