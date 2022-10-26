Єдиний спосіб сприяти "мирній угоді" між РФ та Україною – це допомогти Києву захистити себе військовим шляхом, заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні в парламенті 26 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

Перед голосуванням про довіру її новопризначеному правому уряду вона заявила, що миру можна досягти, підтримуючи Україну, за її словами, “це єдиний наш шанс для двох сторін вести переговори”.

Прем’єрка неодноразово обіцяла підтримку Києву, тоді як її союзники по коаліції Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні висловлювали неоднозначну позицію з цього питання через їхні історичні зв’язки з президентом РФ Володимиром Путіним.

Мелоні пояснила, що зброя, яку Італія постачає Україні, не є вирішальною для результату війни, проте вона життєво важлива для підтримки Італією свого міжнародного авторитету.

Берлусконі, який викликав політичну бурю минулого тижня, повторивши свою симпатію до Путіна та звинувативши президента України Володимира Зеленського у розв’язанні війни, підтримав Мелоні перед голосуванням.

Він зазначив, що завжди працював над об’єднанням Москви із Заходом, але вторгнення РФ в Україну означало, що тепер це неможливо.

“У цій ситуації ми, природно, стоїмо на боці Заходу”, – погодився він. “Ми повинні працювати заради миру, і ми будемо робити це в повній згоді з нашими західними союзниками з повагою до волі українського народу”.

Уряд Мелоні, який склав присягу в суботу, з комфортом отримав перший вотум довіри 115 голосами проти 79.

Вигравши аналогічне голосування в нижній палаті парламенту у вівторок, він тепер повністю функціонує і може розпочати вирішення низки проблем, з якими стикається третя за величиною економіка єврозони, яка, за словами Міністерства фінансів, перебуває в рецесії.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що новий уряд Італії буде й надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, попри енергетичний шантаж президента РФ Володимира Путіна.

22 жовтня Джорджа Мелоні склала присягу прем’єр-міністерки Італії, прийнявши владу на чолі правої коаліції, охопленої внутрішніми чварами щодо позиції Риму відносно Москви. Завзята атлантистка, Мелоні заявила, що її уряд буде непохитним у своїй підтримці України та протидії війні РФ проти країни.

Мелоні, партія якої отримала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах минулого місяця, змінила Маріо Драгі на посаді глави уряду Італії та стала першою жінкою-прем’єр-міністеркою країни.

На цій посаді їй доведеться розв’язувати нагальну проблему високих цін на енергоносії, оскільки настає зима, а домогосподарства та підприємства борються з високими рахунками за опалення. Іншим великим викликом буде управління її некерованими союзниками по коаліції, деякі з яких звинувачують санкції проти РФ в біді Італії з цінами на енергоносії.

Мелоні засудила фашизм і пом’якшила свою критику Європейського Союзу. Вона дотримується жорсткої позиції щодо питань ідентичності, таких як імміграція та права геїв.

Politico написало, що за даними екзит-полу ультраправа коаліція набрала 43-47% голосів. “Брати Італії” набрали 23-27%, а”Ліга” та “Вперед Італія” — 9,5-13,5% і 6-8%, відповідно.