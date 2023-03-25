Про це повідомляє пресслужба Київської митниці у Facebook.
Зазначається, що виявлена під час митного контролю Біблія, надрукована старослов’янською мовою в Санкт-Петербурзі у 1819 році та містить 1204 сторінки тексту. Книга є російським стереотипним масовим виданням ХІХ століття.
У митниці зауважили, що книга надрукована за наказом імператора Олександра I з благословення синоду. Зокрема, видання здійснено з деякими виправленнями тексту “тщательнее и вернее от преждепечатанной” у 1663 році першої Біблії, виданої на території Російської Імперії. Основним її джерелом стала Острозька Біблія.
Експерти Національної бібліотеки України імені Вернадського заявили, що як і будь-яка Біблія, об’єкт експертизи становить історико-культурну цінність. Тому, для його вивезення за кордон потрібне відповідне Свідоцтво, видане Міністерством культури України.
Втім, таких дозвільних документів при митному оформленні надано не було. На тлі цього книгу вилучили.
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