Митники перешкодили незаконному пересиланню з України до Канади Біблії, датованої ХІХ століттям без відповідних документів. Відправник з Одеси хотів вислати її як звичайну книгу.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці у Facebook.

Зазначається, що виявлена під час митного контролю Біблія, надрукована старослов’янською мовою в Санкт-Петербурзі у 1819 році та містить 1204 сторінки тексту. Книга є російським стереотипним масовим виданням ХІХ століття.

У митниці зауважили, що книга надрукована за наказом імператора Олександра I з благословення синоду. Зокрема, видання здійснено з деякими виправленнями тексту “тщательнее и вернее от преждепечатанной” у 1663 році першої Біблії, виданої на території Російської Імперії. Основним її джерелом стала Острозька Біблія.

Експерти Національної бібліотеки України імені Вернадського заявили, що як і будь-яка Біблія, об’єкт експертизи становить історико-культурну цінність. Тому, для його вивезення за кордон потрібне відповідне Свідоцтво, видане Міністерством культури України.

Втім, таких дозвільних документів при митному оформленні надано не було. На тлі цього книгу вилучили.