Митрополит Київський і всієї України Епіфаній знаходиться у Римі в межах свого першого офіційного візиту.

Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

Предстоятель ПЦУ візьме участь у зустрічі з папою Римським Франциском та очільниками інституцій Римсько-католицької церкви, відповідальних за міжхристиянський та міжрелігійний діалог, взаємодію з Україною та поширення інформації.

Зазначається, що митрополита супроводжує архієпископ Чернігівський Євстратій, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків та член Секретаріату ВРЦіРО від ПЦУ.

Також делегація буде присутня на молитві за єдність християн, яку здійснить Папа Франциск у базиліці апостола Павла з нагоди відповідного тижня, який відзначається християнськими церквами.

Крім того, відбудеться зустріч з послом України при Святому престолі Андрієм Юрашем та візит до духовного осередку УГКЦ в Римі — собору Святої Софії.