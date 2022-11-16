Вчора, 15 листопада, настоятель автокефальної Української Православної Церкви зустрівся з Героєм України, Командувачем сил і засобів оборони міста Києва генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, передавши військовим міношукачі.

Про це повідомляє пресслужба Сухопотних військ ЗСУ.

Зазначається, що Епіфаній поспілкувався з Павлюком щодо звільнення тимчасово окупованих російськими військовими територій України та налагодження на них цивільного життя.

Йшлося про те, що через злочинні дії росіян, від яких часто страждають мирні мешканці, наша держава за визначенням ООН є однією з найбільш замінованих країн світу.

Тому задля допомоги у розв’язанні цієї проблеми Митрополит Епіфаній передав захисникам Батьківщини міношукачі й інші пристрої для виявлення мін та вибухонебезпечних предметів.