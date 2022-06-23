Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній надіслав листа до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням про надання одного з храмів на території Верхньої Лаври для проведення богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ.

Про це йдеться у листі Епіфанія до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який оприлюднили на офіційному сайті ПЦУ.

У листі до уряду Епіфаній повідомив про рішення Священного Синоду Православної Церкви України від 23 травня 2022 року заснувати чоловічий монастир – Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру Православної Церкви України. Також він нагадав про історію Печерського монастиря та зазначив, що його початки сягають середини ХІ століття.

Далі він звернувся з проханням невідкладно розв’язати питання про надання одного з храмів на території Верхньої Лаври для звершення регулярних богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ.

Також він зазначив, що монополія монастиря Московського Патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством.

“Прошу знайти можливість для надання приміщень на території Верхньої Лаври для монастирського життя та діяльності. Для вирішення цих питань прошу дати доручення компетентним державним інституціям невідкладно, із залученням уповноважених від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ осіб, провести вивчення стану справ для подання узгоджених рекомендацій”, – йдеться у листі митрополита Київського і всієї України до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.